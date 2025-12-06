Der Norweger Johan-Olav Botn gewinnt auch das zweite Einzelrennen der Saison. Bester Schweizer wird Joscha Burkhalter.

Im Einzel-Rennen hatte Johan-Olav Botn am Mittwoch seinen ersten Weltcup-Sieg der Karriere gefeiert. Die goldene Startnummer für den Führenden im Gesamtweltcup schien den Norweger drei Tage später auch im Sprint zu beflügeln. Der 26-Jährige blieb in Östersund am Schiessstand wie schon im Einzel fehlerfrei, zeigte auch in der Loipe eine starke Leistung und belohnte sich mit dem zweiten Weltcupsieg.

Am gefährlichsten wurde Botn erneut Landsmann Martin Uldal, der bis auf 11 Sekunden an seinen Teamkollegen herankam. Quentin Fillon Maillet (FRA) verhinderte als 3. (+14,3 Sekunden) ein rein norwegisches Podest.

Legende: Zweiter Start – zweiter Sieg für Johan-Olav Botn. IMAGO / Bildbyran

Für die Schweizer lag bei leichtem Schneefall ein Spitzenplatz am Samstag ausser Reichweite. Bester des Swiss-Ski-Trios war Joscha Burkhalter, der mit zwei Strafrunden Platz 33 belegte. Niklas Hartweg – am Schiessstand ebenfalls mit zwei Fehlern – klassierte sich auf Rang 38. Sebastian Stalder leistete sich drei Strafrunden, ist dank Platz 57 aber auch in der Verfolgung dabei.

So geht's weiter

Der Weltcup-Auftakt in Östersund wird am Sonntag mit der Verfolgung abgeschlossen (13:10 Uhr im SRF-Livestream). Am kommenden Wochenende gastiert der Biathlon-Tross in Hochfilzen (AUT).

Biathlon-Weltcup