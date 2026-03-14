Sturla Holm Lägreid (NOR) gewinnt in Otepää (EST) nach dem Sprint auch die Verfolgung.

Die Schweizer zeigen sich bei windigen Verhältnissen zu wenig treffsicher.

Ab 16:00 Uhr geht die Verfolgung der Frauen mit einem Schweizer Quartett am Start über die Bühne (hier im Livestream).

Sturla Holm Lägreid trumpft nach seinen erfolgreichen Olympischen Spielen auch im Weltcup weiter gross auf. Nachdem der Norweger beim Weltcup-Halt in Estland bereits den Sprint am Donnerstag gewonnen hatte, doppelte er in der Verfolgung am Samstag nach.

Ohne Fehler kam bei schwierigen Verhältnissen am Schiessstand zwar auch Lägreid nicht durch. Anders als alle anderen Athleten traf er aber nur eine Scheibe nicht. Der Fehler unterlief ihm erst beim letzten Schiessen. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vorsprung auf Émilien Jacquelin bereits so gross, dass die Strafrunde nicht gross ins Gewicht fiel. Für Lägreid, fünffacher Medaillengewinner in Milano Cortina, war es der dritte Saisonsieg.

Das Podest komplettierten mit dem Franzosen Jacquelin und dem Norweger Martin Uldal zwei Athleten, die sich je fünf Schiessfehler leisteten. Sie zeigten damit eindrücklich, was mit einer guten Laufleistung möglich ist.

Schweizer zu wenig treffsicher

Ohne Schiessfehler kam keiner der 60 gestarteten Athleten durch. Joscha Burkhalter (28./4 Fehler), Sebastian Stalder (30./3) und Jeremy Finello (32./8) verbesserten sich gegenüber dem Sprint trotz nicht optimaler Schiessleistung allesamt und machten einen Sprung nach vorne. Finello stellte in der Loipe gar die drittschnellste Zeit auf. Niklas Hartweg, als 27. bester Schweizer im Sprint, fiel nach 7 nicht getroffenen Scheiben auf Rang 36 zurück.

Resultate