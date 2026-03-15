Die Schweizer Mixed-Staffel steht am Biathlon-Weltcup in Otepää (EST) als 2. auf dem Podest.

Es ist der erst 2. Podestplatz in dieser Disziplin für das Schweizer Team. Schweden siegt, die USA werden 3.

In der Single-Mixed-Staffel triumphiert das norwegische Duo Sturla Holm Lägreid/Karoline Offigstad Knotten triumphiert. Das Schweizer Tandem wird 10.

Was für ein Auftritt der Schweizer Biathlon-Mixed-Staffel. Das Quartett um Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross landete beim Weltcup in Otepää sensationell auf dem 2. Rang. Es war das erst zweite Schweizer Podest in dieser Disziplin, nachdem im Dezember 2018 in Pokljuka die Premiere gelungen war.

Vor allem am Schiessstand zeigte das Quartett bei schwierigen Bedingungen eine Top-Leistung. Stalder musste einmal nachladen, Burkhalter und Gasparin blieben ganz fehlerfrei. Schlussläuferin Lena Häcki-Gross brauchte zwar insgesamt 5 Nachlader, beim allerletzten Schiessen profitierte sie aber davon, dass die Konkurrenz Nerven zeigte. Sie selber rettete sich mit dem letzten Versuch vor einer drohenden Strafrunde. Es war die beste Leistung am Schiessstand aller Nationen – und das mit Abstand.

Im Schlusssprint setzte sich Häcki-Gross, die 2018 bereits mit von der Partie war, stark gegen die US-Schlussläuferin Margie Freed durch. An der Spitze feierte Schweden souverän den Sieg, für die USA war es der erste Podestplatz überhaupt.

Norwegen souverän im Single-Mixed

In der Single-Mixed-Staffel war es zu einem Triumph Norwegens gekommen. Das Duo aus Sturla Holm Lägreid und Karoline Offigstad Knotten trotzte den schwierigen Schiessbedingungen und musste als einzige Topnation keine Strafrunde absolvieren. So kam auch der Vorsprung von 1:38,1 Minuten auf Schweden zustande. Finnland landete an 3. Stelle rund 8 Sekunden dahinter. Für Lägreid war es nach dem Sprint und der Verfolgung der dritte Triumph in Estland.

Das französische Team hatte lange gute Aussichten, es wurde aber wegen eines verbotenen Schusses zu viel von Émilien Jacquelin disqualifiziert.

Schweiz knapp in den Top 10

Erstmals ging die Schweiz mit dem Duo Niklas Hartweg und Lea Meier ins Rennen. Für Letztere war es in dieser Disziplin gar eine Weltcup-Premiere. Die beiden beendeten den Wettkampf auf dem 10. Platz. Vor allem Hartweg hatte im Schiessen mit den Windböen zu kämpfen.

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