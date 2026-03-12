Die Schweizer Biathleten verpassen die Spitzenplätze im zweitletzten Sprint des Winters in Estland deutlich.

Legende: Ohne Schiessfehler und mit der besten Laufzeit Sturla Holm Lägreid. imago images/Bildbyran

Das Weltcup-Wochenende in Otepää hat aus Schweizer Sicht enttäuschend begonnen. Niklas Hartweg sorgte mit Rang 27 für das beste Resultat. Der 26-Jährige liess am WM-Ort von 2027 beim Liegendschiessen die letzte Scheibe stehen, beim Stehendanschlag traf er alle.

Auch ohne Strafrunde wäre es für Hartweg in Sachen Top-Resultat schwierig geworden. Dafür war er in der Loipe ebenso wie Joscha Burkhalter (42.) und Sebastian Stalder (53.), die beide ebenfalls einen Schiessfehler zu verzeichnen hatten, zu langsam. Jeremy Finello musste dreimal in die Strafrunde und klassierte sich trotz ansprechender Laufleistung nur auf Rang 48.

Lägreid schnell und treffsicher

Den Sieg im Süden Estlands schnappte sich Sturla Holm Lägreid. Der Norweger, vierfacher Medaillengewinner in Milano Cortina, stieg spät ins Rennen über 10 km und überflügelte den am Schiessstand ebenfalls fehlerlosen Émilien Jacquelin um 10 Sekunden. Das Podest komplettierte mit Philipp Nawrath ein Deutscher. Für die stolze Biathlon-Nation Deutschland war es bei den Männern erst das dritte Einzelpodest des Winters.

Éric Perrot, der Führende im Gesamtweltcup, belegte Platz 12. Seine Reserve auf Sebastian Samuelsson beträgt 264 Punkte. Der Schwede ist nach dem vorzeitigen Saisonende von Tommaso Giacomel erster Verfolger des Franzosen.

Am Freitag geht es in Otepää mit dem Sprint der Frauen weiter, ehe am Samstag beide Verfolgungsrennen auf dem Programm stehen. Am Sonntag wird das Weltcup-Wochenende in Estland mit der Single-Mixed-Staffel respektive der Mixed-Staffel beschlossen (alle Rennen live bei SRF).

