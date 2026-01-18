Zum Abschluss des Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Ruhpolding (GER) haben die Schweizer Biathletinnen eine überzeugende Leistung abgeliefert. Sowohl Amy Baserga als auch Lea Meier konnten sich nach dem Sprint in der 10 km langen Verfolgung nach vorne arbeiten und machten 17, respektive 6 Ränge gut.

Baserga, die das Rennen als 22. in Angriff genommen hatte, liess zwei Scheiben stehen und überzeugte vor allem in der Loipe. Auf der Schlussrunde drehte die Schwyzerin noch einmal auf. Baserga überholte nach dem letzten Schiessen noch vier Konkurrentinnen und egalisierte mit Platz 5 ihr bestes Resultat in diesem Winter. Nur zwei Athletinnen hatten eine bessere Laufzeit vorzuweisen als die 25-Jährige.

Meier mit Best-Ergebnis

Hinter Baserga wusste auch Lea Meier hervorzustechen. Die Bündnerin bestätigte ihr gutes Sprint-Resultat und lief auf den 12. Schlussrang. Besser war sie im Weltcup zuvor noch nie klassiert gewesen. Wie Baserga hatte Meier zwei Schiessfehler zu verzeichnen. Für Lena Häcki-Gross (40.) setzte es derweil eine weitere Enttäuschung ab. Sie stürzte vor dem letzten Schiessen und muss nun darauf hoffen, für Olympia selektioniert zu werden, obschon sie nur die halbe Selektion geschafft hat.

Der Sieg ging an Lou Jeanmonnot. Die Französin liess eine Scheibe stehen und verwies Sprint-Siegerin Hanna Öberg (SWE) auf Platz 2. Das Podest komplettierte die Französin Camille Bened.

Biathlon