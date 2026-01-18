Amy Baserga egalisiert in der Verfolgung von Ruhpolding als 5. Ruhpolding ihr bestes Saisonresultat.

Auch Lea Meier (12.) überzeugt beim Sieg der Französin Lou Jeanmonnot.

Bei den Männern macht der fehlerfreie Sebastian Stalder 18 Ränge gut.

Zum Abschluss des Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Ruhpolding (GER) haben die Schweizer Biathletinnen eine überzeugende Leistung abgeliefert. Sowohl Amy Baserga als auch Lea Meier konnten sich nach dem Sprint in der 10 km langen Verfolgung nach vorne arbeiten und machten 17, respektive 6 Ränge gut.

Baserga, die das Rennen als 22. in Angriff genommen hatte, liess zwei Scheiben stehen und überzeugte vor allem in der Loipe. Auf der Schlussrunde drehte die Schwyzerin noch einmal auf. Baserga überholte nach dem letzten Schiessen noch vier Konkurrentinnen und egalisierte mit Platz 5 ihr bestes Resultat in diesem Winter. Nur zwei Athletinnen hatten eine bessere Laufzeit vorzuweisen als die 25-Jährige.

Meier mit Best-Ergebnis

Hinter Baserga wusste auch Lea Meier hervorzustechen. Die Bündnerin bestätigte ihr gutes Sprint-Resultat und lief auf den 12. Schlussrang. Besser war sie im Weltcup zuvor noch nie klassiert gewesen. Wie Baserga hatte Meier zwei Schiessfehler zu verzeichnen. Für Lena Häcki-Gross (40.) setzte es derweil eine weitere Enttäuschung ab. Sie stürzte vor dem letzten Schiessen und muss nun darauf hoffen, für Olympia selektioniert zu werden, obschon sie nur die halbe Selektion geschafft hat.

Der Sieg ging an Lou Jeanmonnot. Die Französin liess eine Scheibe stehen und verwies Sprint-Siegerin Hanna Öberg (SWE) auf Platz 2. Das Podest komplettierte die Französin Camille Bened.

Stalder fehlerfrei

Bei den Männern ging Sebastian Stalder von Position 36 ins Rennen. Der Zürcher Oberländer blieb am Schiessstand fehlerfrei und machte 18 Ränge gut. Besser war Stalder in dieser Saison noch nie klassiert gewesen. In die andere Richtung ging es für seine Teamkollegen. Niklas Hartweg (4 Schiessfehler) fiel von Platz 26 auf Rang 44 zurück. Joscha Burkhalter (3 Schiessfehler) klassierte sich mit Startnummer 31 als 46.

Grund zum Jubeln hatte in Oberhof derweil Johannes Dale-Skjevdal. Der Norweger beendete mit seinem Triumph eine Serie von 4 Einzel-Rennen, in denen die Biathlon-Grossmacht ohne Sieg geblieben war. Eric Perrot (FRA) und Martin Ponsiluoma (SWE) belegten die Ränge 2 und 3.

Biathlon