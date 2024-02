Legende: Jubelt die Schweiz an der WM in Nove Mesto? Die Chance auf eine Schweizer Medaille stehen so gut wie nie. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Ausgangslage erinnert an die Winter 2013/14 und 2019/20. Vor 10 Jahren kam Selina Gasparin mit zwei Weltcup-Siegen im Gepäck nach Sotschi und gewann als erste Schweizerin eine Olympia-Medaille (Silber im Einzel). Vor 4 Jahren sorgte das Frauen-Staffelteam mit 3 Podesträngen im Weltcup für Furore, doch ausgerechnet auf der grössten Bühne - an der WM in Antholz - versagten die Nerven.

Deshalb wartet die Biathlon-Schweiz noch immer auf die erste WM-Medaille. Doch diesmal sind im tschechischen Nove Mesto die Chancen so zahlreich und realistisch wie noch nie.

Häcki-Gross in der Form ihres Lebens

Mit 28 Jahren ist Lena Häcki-Gross in der Biathlon-Weltspitze angekommen. Knapp 9 Jahre hat sie nach ihren beiden Junioren-WM-Silbermedaillen gebraucht, um alle für die Biathlon-Weltklasse nötigen Komponenten zusammenzusetzen: Lauf-Speed, Schusstechnik und mentale Stabilität.

Mit 3 Podesträngen in diesem Winter, darunter dem ersten Sieg vor knapp 3 Wochen in Antholz, zählt sie sich selber völlig zurecht zu den Medaillenanwärterinnen. Weil sie nicht nur schnell und gut schiessen, sondern auch in der Loipe mit den Besten mithalten kann, hat sie in allen 4 Einzeldisziplinen Möglichkeiten.

01:12 Video Archiv: Häcki-Gross feiert in Antholz ihren 1. Weltcupsieg Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Schweizer Podestplatz bei der WM-Hauptrobe

Das Schweizer Team hat aber noch weitere heisse Eisen im Feuer. Bei der WM-Hauptrobe in Nove Mesto vor einem Jahr liefen Amy Baserga und Niklas Hartweg als Zweite auf das Single-Mixed-Podest. Wenn der letztjährige Senkrechtstarter Hartweg seine gesundheitlichen Probleme rechtzeitig überwunden hat, sind die beiden auch 2024 für Überraschungen gut.

Mit Baserga, zweifache Junioren-WM-Goldgewinnerin, ist ausserdem auch mit ihren 3 Teamkolleginnen im Frauen-Staffelrennen durchaus zu rechnen.

00:29 Video Archiv: Hartweg und Baserga glänzen in Nove Mesto Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Spannender Auftakt in der Mixed-Staffel

Zum WM-Auftakt bieten die 25 Nationen ihre jeweils 2 besten Männer und Frauen auf. In dieser Disziplin ist die Schweiz mit dem unheimlich treffsicheren Sebastian Stalder, Hartweg, Häcki-Gross und Baserga so ausgeglichen besetzt, dass der Medaillen-Fluch schon nach Tag 1 der WM 2024 beendet sein könnte.