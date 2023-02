Biathlon-WM in Oberhof

Der Schwede Sebastian Samuelsson holt beim letzten Rennen der Männer an der Biathlon-WM in Oberhof Gold über 15 km Massenstart.

Johannes Thingnes Bö verpasst seine 6. Goldmedaille, avanciert aber trotzdem zum Rekordmann.

Sebastian Stalder brilliert am Schiessstand und wird guter 7.

Die Biathlon-WM der Männer hat mit einer Überraschung geendet. Nicht Topfavorit Johannes Thingnes Bö, sondern der Schwede Sebastian Samuelsson holte Gold im Massenstartrennen über 15 km. Bö, der zum Abschluss die Bronzemedaille gewann, überragte an den Titelkämpfen in Oberhof (GER) aber trotzdem.

7 Medaillen in 7 Rennen

Der Norweger hat als erster männlicher Biathlet sieben Medaillen bei einer Weltmeisterschaft gewonnen – und das bei sieben Starts. Den Golden Slam mit sieben Titeln in allen sieben WM-Rennen hatte Bö bereits durch Staffel-Silber am Samstag verpasst. Der fünffache Olympiasieger hat nun insgesamt 17. WM-Erfolge auf dem Konto. Rekordweltmeister ist die norwegische Biathlon-Ikone Ole Einar Björndalen (49) mit 20 Goldmedaillen.

Bö musste im letzten Rennen 3 Strafrunden absolvieren und kam mit 38 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. Samuelssons Landsmann Martin Ponsiluoma verfehlte zwei Scheiben und sicherte sich die Silbermedaille.

Legende: Rekordmann Johannes Thingnes Bö. Getty/Alexander Hassenstein

Stalder rutscht ins Top-30-Feld nach – und überzeugt

Sebastian Stalder konnte am Sonntag nur zum Massenstartrennen über 15 km antreten, weil Landsmann Niklas Hartweg krankheitsbedingt passen musste. Er dankte dies aber mit einer Top-Vorstellung und seinem besten Karriere-Resultat.

Der 25-jährige Schweizer bewies einmal mehr, dass er zu den weltbesten Schützen in seiner Sportart zählt – Stalder traf alle 20 Scheiben. Dies schaffte einzig noch Sieger Samuelsson. In der Loipe verlor Stalder allerdings zu viel Zeit, um mit den Besten mitzuhalten. Der Rückstand auf den Sieger betrug am Ende 1:11 Minuten.