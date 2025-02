Schweizer können nicht um Medaillen mitmischen – Gold an Norwegen

Die Schweizer Männer-Staffel spielt an der Biathlon-WM in Lenzerheide im Kampf um Edelmetall keine Rolle.

Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, James Pacal und Niklas Hartweg laufen auf den 7. Rang.

Norwegen holt überlegen Gold. Silber geht an Frankreich, Bronze an Deutschland.

Nachdem die Schweizer Frauen-Staffel eine Medaille an der Biathlon-WM in Lenzerheide am frühen Nachmittag bereits deutlich verpasst hatte, blieb auch bei den Männern einige Stunden später ein Exploit aus. Für Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, James Pacal und Niklas Hartweg resultierte der 7. Rang.

Mit Edelmetall konnte die Schweiz nur kurz liebäugeln. Startläufer Stalder übergab nach schnellen und präzisen Leistungen bei beiden Schiessen mit je einem Nachlader als 4. an Burkhalter. Wenn das Podest nach dessen Ablösung mit 17 Sekunden Rückstand auf Platz 3 noch möglich war, so lag dieses spätestens nach dem Auftritt des 21-jährigen James Pacal, der für den angeschlagenen Jeremy Finello ins Aufgebot gerutscht war, ausser Reichweite.

Pacal übergab als 11. mit über einer Minute Rückstand auf die Medaillenränge an Schlussläufer Hartweg, der nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte. Der Schwyzer verbesserte die Schweiz mit einer insbesondere in der Loipe guten Leistung noch auf den 7. Schlussrang.

Norwegen dominant zu Gold

An der Spitze ging das mit Spannung erwartete Duell zwischen den Biathlon-Giganten Frankreich und Norwegen überraschend klar an die Skandinavier. Als Sturla Holm Laegreid an Schlussläufer Johannes Thingnes Bö übergab, lag Norwegen schon 46,5 Sekunden vor den Franzosen.

Und der Biathlon-Dominator, der nach dieser Saison abtritt, lief die Goldmedaille ohne Schiessfehler gewohnt souverän nach Hause. Den Unterschied machten sämtliche Norweger am Samstag am Schiessstand. Nur 4 Mal mussten sie während der gesamten Staffel Gebrauch einer Ersatzpatrone machen, im Vergleich zu 7 Nachladern bei Frankreich.

Um Bronze entwickelte sich derweil ein spannender Zweikampf zwischen Deutschland und Schweden. Dieser entschied sich erst beim letzten Stehendanschlag zugunsten der Deutschen, als Philipp Horn alle 5 Scheiben beim ersten Versuch traf und Sebastian Samuelsson einmal nachladen musste.

So geht es weiter

Am Sonntag endet die Biathlon-WM in Lenzerheide mit den beiden Massenstart-Rennen. Den Wettkampf der Frauen sehen Sie ab 13:30 Uhr, jenen der Männer ab 15:50 Uhr live bei SRF.

