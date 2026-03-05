Elvira Öberg (SWE) gewinnt das Biathlon-Einzelrennen im finnischen Kontiolahti vor Schwester Hanna. Das Podest komplettiert Paulina Batovska Fialkova (SVK).

Lea Meier sorgt für die positiven Schlagzeilen aus Schweizer Sicht: Die 25-Jährige läuft auf den starken 7. Rang.

Es ist das erste Top-10-Ergebnis Meiers bei einem Einzelrennen im Weltcup. Die anderen Schweizerinnen enttäuschen.

Elvira Öberg (SWE) bog auf die Zielgerade im Biathlon-Stadion Kontiolahtis ein, als das Einzelrennen entschieden wurde: nicht aber bei der Ziellinie, sondern am Schiessstand. Denn Schwester Hanna Öberg (SWE), bis zum 2. Stehend-Schiessen vor Elvira unterwegs, verfehlte eine Scheibe. Mit der Strafminute fiel sie hinter Elvira und Tereza Vobornikova (CZE) zurück.

Auf der letzten Runde unterbot sie die Zeit der Tschechin noch und sorgte für einen Doppelsieg der Öberg-Schwestern. Vobornikova verpasste das Podest trotz fehlerfreier Schiessleistung, weil Paulina Batovska Fialkova (SVK), die einen Fehler geschossen hatte, auf der Loipe zu überzeugen wusste.

Meier ist der Schweizer Lichtblick

Nach dem 4. Schiessen hatte Elvira Öberg noch eine Schweizerin im Schlepptau gehabt: Lea Meier verliess den Schiessstand mit einer Strafminute auf Zwischenrang 4, zusammen mit der nach ihr gestarteten Schwedin. Auf der Schlussrunde konnte sie nicht mit Öberg mithalten, am Ende resultierte aber der starke 7. Rang – lediglich eine Zehntelsekunde hinter Anna Magnusson (SWE). Beim 45. Start lief die 25-Jährige zum ersten Mal bei einem Einzelrennen im Weltcup in die Top 10.

Meiers starkes Ergebnis hübschte ein wenig die schwache Schweizer Teamleistung auf: Weitere Schweizerinnen sucht man unter den ersten 40 vergebens. Aita Gasparin beendete das Rennen als 43. (2 Fehler), Lena Häcki-Gross als 52. (3 Fehler), Amy Baserga auf Rang 72 (3 Fehler), Lydia Mettler rundete das enttäuschende Ergebnis als 87. (von 96 Läuferinnen) mit 6 Schiessfehlern ab.

Französinnen weit zurück

An den Olympischen Spielen in Milano Cortina hatten die Französinnen im Einzelrennen einen Doppelsieg gefeiert, in Kontiolahti schafften sie es lediglich gerade so in die Top 10: Olympiasiegerin Julia Simon lief auf eben diesen 10. Rang. Silbermedaillengewinnerin Lou Jeanmonnot schoss bei jedem Schiessen einen Fehler und wurde 35., Justine Braisaz-Bouchet traf 6 Scheiben nicht und belegte am Ende Rang 75.

So geht es weiter

In Kontiolahti stehen bei den Frauen noch zwei Rennen an: der Massenstart über 12,5 Kilometer am Samstag und das Staffelrennen am Sonntag. Beide Rennen gibt es jeweils ab 13:30 Uhr auf SRF zwei zu sehen.

Biathlon