Nach 8 Jahren bei Swiss-Ski wird Sandra Flunger nach dieser Saison eine neue Herausforderung annehmen.

Legende: Zieht weiter Sandra Flunger. Keystone/Gian Ehrenzeller

Sandra Flunger ist die dienstälteste Funktionsträgerin innerhalb des Schweizer Biathlons auf Weltcup-Stufe. Die 43-jährige Salzburgerin stiess 2018 zu Swiss-Ski. Auf die kommende Saison hin wird Flunger nun eine neue Herausforderung im Ausland annehmen.

«In unserem Sport wird oft in Olympia-Zyklen gedacht, also in Perioden von vier Jahren zwischen Olympischen Spielen. Für mich endet nun der zweite Olympia-Zyklus in der Schweiz; entsprechend dauert meine Tätigkeit bei Swiss-Ski bereits viel länger, als ich das zu Beginn gedacht habe», so Flunger.

Unter der Leitung Flungers erreichte das Biathlon-Team von Swiss-Ski zahlreiche Meilensteine – unter anderem die ersten Weltcup-Podestplätze einer Schweizer Frauen-Staffel, den ersten Weltcup-Sieg einer Schweizer Single-Mixed-Staffel sowie nach mehr als zehn Jahren Unterbruch wieder Weltcup-Siege in Einzelrennen. Im Nationen-Weltcup kletterte die Schweiz während Flungers Amtszeit von Platz 9 auf Platz 5 hoch.