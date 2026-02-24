Der italienische Gesamtweltcup-Zweite Tommaso Giacomel fällt nach einer Herzoperation für den Rest der Saison aus.

Legende: Muss vorerst kürzertreten Tommaso Giacomel. Keystone/Ansa/Teyssier

Biathlet Tommaso Giacomel wurde nach seiner Schrecksekunde bei den Olympischen Spielen am Herzen operiert. Dies teilte der italienische Wintersportverband FISI am Dienstag mit. Die Saison ist damit für den Gesamtweltcupzweiten beendet, wie Giacomel bei Instagram bestätigte. Er sei «am Boden zerstört», schrieb der 25-Jährige dazu.

Bei einer elektrophysiologischen Untersuchung sei «eine Anomalie der elektrischen Leitfähigkeit in den Vorhöfen» festgestellt worden, schrieb FISI. Deshalb sei «eine Ablation empfohlen worden, die bereits durchgeführt wurde und vollkommen erfolgreich verlief».

Aufgabe in Massenstart-Rennen

Giacomel hatte am vergangenen Freitag im abschliessenden olympischen Massenstart in Führung liegend nach dem zweiten Schiessen erst Tempo rausnehmen und schliesslich komplett aufgeben müssen. «Gleich nach dem zweiten Liegendschiessen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig, und ich hatte grosse Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören», schrieb er anschliessend bei Instagram. Es sei «das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe».

Giacomel weist lediglich 37 Punkte Rückstand auf den Gesamtweltcup-Führenden Eric Perrot aus Frankreich auf. Bei Olympia war er bis auf die Silbermedaille mit der Mixed-Staffel unter den Erwartungen geblieben.

Biathlon