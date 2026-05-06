Legende: Neu im Schweizer Trainerteam Ricco Gross. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Der mehrfache deutsche Olympiasieger Ricco Gross stösst für den Bereich Schiessen zur Schweizer Weltcup-Equipe. Der Bündner Athletikcoach Gion-Andrea Bundi wird verantwortlicher Trainer der Frauen. Bei den Männern steht der Este Kein Einaste als Coach in der Hauptverantwortung. Für das Schiesstraining sind Gross und der Italiener Andreas Kuppelwieser sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern zuständig.

Nach dem Abgang von Sandra Flunger, die während zwei Jahren Cheftrainerin war und jetzt die deutschen Biathletinnen betreut, wurde die Struktur angepasst und die Aufgaben neu verteilt.

Die beiden neuen Coaches bringen viel Fachwissen mit. Der 55-jährige Gross war viermal Olympiasieger und neunmal Weltmeister. Als Trainer war er in Deutschland, Russland, Österreich und Slowenien tätig sowie zuletzt am Stützpunkt Ostschweiz in Lenzerheide. Der 49-jährige Bundi war unter anderem Biathlon-Nachwuchschef bei Swiss-Ski, bevor er die letzten vier Jahre im Oberengadin als Technischer Leiter im Regionalen Leistungszentrum tätig war.