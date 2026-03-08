Für die Schweizer Frauen-Staffel resultiert in Kontiolahti ein guter 6. Schlussrang.

Der Sieg geht an die überlegenen Schwedinnen.

Die Männer starten um 16:55 Uhr zum Massenstart – mit Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder.

Die Ränge 7, 9, 13 und 9 hatten in diesem Winter für die Schweizer Frauen in den Weltcup-Staffeln resultiert. In Kontiolahti (FIN) lief das Quartett mit Aita Gasparin, Lea Meier, Lena Häcki-Gross und Lydia Mettler nun Platz 6 heraus und realisierte damit das beste Saisonergebnis.

Alle vier Schweizerinnen wussten über die Distanz von 4x6 km zu gefallen. Gasparin blieb als Startläuferin ohne Fehlschuss, insgesamt leistete sich das Swiss-Ski-Quartett nur acht Nachlader. Auch Schlussläuferin Mettler, die anstelle der gesundheitlich angeschlagenen Amy Baserga zum Einsatz kam, machte ihre Sache gut. Beim liegenden Schiessen brauchte sie zwei Ersatzpatronen, im stehenden Anschlag blieb sie makellos.

Der Rückstand auf das Podest betrug im Ziel 52 Sekunden. Der Sieg ging an die überlegenen Schwedinnen vor Frankreich und Norwegen.

Resultate