Hanna Öberg hat den Weltcup-Sprint in Ruhpolding (GER) für sich entschieden. Die Schwedin blieb am Schiessstand fehlerfrei und überzeugte auch in der Loipe. 7,5 Sekunden betrug ihr Vorsprung am Ende auf Lou Jeanmonnot (FRA), 11,7 Sekunden auf Lisa Vittozzi (ITA). Die Bedingungen in Bayern liessen starke Schiessleistungen zu – gleich die Top 7 blieben allesamt ohne Fehlschuss und trafen 10 Mal ins Schwarze.

Für Hanna Öberg war es bereits der zweite Sprint-Sieg der Saison. Zuletzt hatte in dieser Disziplin ihre Schwester Elvira triumphiert, diese musste sich in Ruhpolding jedoch mit Rang 4 begnügen.

Meier beste Schweizerin

Mit Startnummer 1 hatte Lea Meier das Rennen eröffnet. Die 24-Jährige zog einen starken Nachmittag ein und räumte zuerst liegend, dann stehend alle Scheiben ab. Läuferisch konnte sie zwar nicht ganz mit den Besten mithalten, doch mit ihrem 18. Schlussrang darf sie dennoch zufrieden sein. Es ist ihr zweitbestes Ergebnis im Weltcup.

Amy Baserga (2 Fehler) klassierte sich auf Rang 21, auch Lena Häcki-Gross (35.) erreichte die Verfolgung problemlos. Aita Gasparin patzte drei Mal und verpasste sowohl die Top 60 als damit auch die Qualifikation für das Rennen vom Sonntag.

So geht's weiter

Für die Frauen steht am Sonntag die Verfolgung über 10 Kilometer an. Die Männer messen sich am Samstag im Sprint bevor am Sonntag ebenfalls das Verfolgungsrennen auf dem Programm ist.

