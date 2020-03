Verfolgung in Kontiolahti

Nach seiner Rücktrittsankündigung vom Freitag hat Martin Fourcade im letzten Rennen der Saison und damit seiner Karriere geliefert: In der 12,5 km Verfolgung in Kontiolahti machte der Franzose die 21 Sekunden Rückstand auf Johannes Thingnes Bö schnell wett und setzte sich am Ende knapp vor seinen Landsmännern Quentin Fillon Maillet (+2,9 s) und Emilien Jacquelin (+4,5) durch.

Bei windigen Bedingungen waren Fourcade 3 Schiessfehler unterlaufen. Sein norwegischer Widersacher Bö verfehlte die Scheiben 1 Mal mehr – konnte sich aber dank seinem 4. Platz dennoch zum 2. Mal in Folge als Gesamtweltcup-Sieger feiern lassen.

Hochdekorierter geht

Fourcade konnte damit seine einzigartige Karriere gebührend abschliessen. Der 31-Jährige hatte den Gesamtweltcup 7 Mal gewinnen können, zudem sammelte er 5 Olympia-Goldmedaillen und wurde 13 Mal Weltmeister.

Ein Schweizer Exploit blieb aus. Martin Jäger (5 Fehlschüsse) verpasste die Punkte als 42. knapp, Jeremy Finello lief nach einem katastrophalen Start (4 Fehler im 1. Schiessen) stets hinterher und gab nach dem 3. Schiessen auf.