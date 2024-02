Abgesehen vom gelungenen WM-Aufgalopp mit Rang 4 in der Mixed-Staffel sind für die Schweizer Equipe die Titelkämpfe im tschechischen Nove Mesto äusserst zäh angelaufen. Wie die Frauen blieben auch die Männer vieles schuldig: Im Sprint schauten für die Teamstützen Niklas Hartweg und Sebastian Stalder die Ränge 22 und 50 heraus, in der Verfolgung wurden die beiden dann 22. und 42.

Am Mittwoch figuriert über 20 km das 3. Einzel-Männer-Rennen im WM-Programm. Hartweg kündigt an: «Als Schweizer Team haben wir eine Rechnung offen. Wir sind auf alle Fälle heiss und haben noch genügend Chancen.» Vergangene Saison belegte der 23-Jährige in dieser Disziplin in Oberhof den 6. Rang.

Auch Stalder geht mit neuem Schwung an die nächste Aufgabe heran. Als guter Schütze komme ihm dieser schiesslastige Wettkampf mit 4 Einlagen am Schiessstand entgegen. «Man muss nicht allzu aggressiv laufen und kann das Tempo minim drosseln. Ich mag es und lief in diesem Winter schon zwei gute Ergebnisse heraus.» Der Zürcher Oberländer überzeugte früh in der Saison mit einem 5. Platz in Östersund und legte in Antholz Position 12 nach.

Legende: Sie mussten mitten in der WM über die Bücher Das Schweizer Team mit Joscha Burkhalter (links) und Sebastian Stalder. Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

Ausbrechen aus dem Alltag

Nun also geht es darum, an der WM den Turnaround zu schaffen. Stalder erklärt die Ausgangslage folgendermassen: «Ich habe keinen eigentlichen Reset-Knopf. Stattdessen versucht man, das Geschehene zu vergessen und sich stattdessen auf die Leistungen im Training zu berufen.» Etwa mit Fussball, Billard und Schiessen – aber von Körben statt mit Patronen – versuchten er und seine Gefährten die Gedanken weg vom Biathlon zu bringen.

Bei Hartweg ist die Herangehensweise die, dass er sich voll auf sich selbst fokussiert und auf das, was er beeinflussen kann. «Dabei geht's um Erholung, guten Schlaf, essen, aufbauendes Training und körperliche Fitness.» Hingegen waren etwa die anfänglichen Materialprobleme kein Thema mehr. Im Gegenteil: Sie hätten dem Technikteam aus Dankbarkeit Burger vorbeigebracht. «Die haben das verdient, sind den ganzen Tag am Schuften und müssen sich meist nur mit Pasta und Sandwichs zufrieden geben.»