Legende: Hört auf Bob-Pilot Simon Friedli. imago images/Ed Gar

Simon Friedli hat sich zwei Jahre vor den Olympischen Spielen 2026 in Cortina entschieden, seine Bobkarriere zu beenden. Mit dem 32-Jährigen geht dem Schweizer Bobsport einen seiner routiniertesten Piloten verloren.

Fehlende Motivation und ein Jobangebot auf der einen Seite, der schwere Sturz seines Kollegen Michael Vogt und die lebensgefährlichen Verletzungen bei dessen Anschieber Sandro Michel auf der anderen Seite nannte Friedli gegenüber Blick seine Beweggründe für den Rücktrittsentscheid. «Es hatte sich schon letzten Sommer etwas abgezeichnet, die Motivation war nicht mehr dieselbe wie früher», sagt der Solothurner.

Sinnfrage nach Sturz in Altenberg

Der Sturz von Michel habe ihm enorm zu denken gegeben. «Ich mache diesen Sport seit 13 Jahren, mir ist nie was Ernsthaftes passiert. Doch nach Altenberg habe ich mich schon gefragt, ob es das alles noch wert ist, wenn man sowieso schon am Aufhören herumstudiert.» Friedli hat in seiner Karriere drei Weltcupsiege als Anschieber gefeiert sowie 2020 EM-Silber als Pilot geholt.