Weil ein grosser Sponsor zahlungsunfähig wurde, fehlt Swiss Sliding Geld. Dieses Manko bekommt vor allem der Nachwuchs zu spüren.

Ende August informierte Swiss Sliding seine Teams über die Sparübung, welche aufgrund einer ausfallenden Sponsorenzahlung unausweichlich geworden war. Verbandspräsident Sepp Kubli spricht von «mehreren Hunderttausend Franken», welche in der Kasse fehlen.

Swiss Sliding beheimatet die Sportarten Bob, Rodeln, Hornschlitten und Skeleton. Das finanzielle Defizit bereitet den Verantwortlichen grosse Sorgenfalten, zumal die professionelle Ausübung sowie Förderung der erwähnten Disziplinen sehr kostenintensiv sind.

Zu spät reagiert?

Hätte man in diesem Fall nicht präventiv Massnahmen ergreifen müssen, um dem sich anbahnenden Fiasko vorzubeugen? Kubli weist entsprechende Vorwürfe von sich: «Wir haben das überprüft und andere grosse Sponsoren kontaktiert.» Eine zufriedenstellende Lösung ergab sich aus diesen Gesprächen aber (noch) keine.

Und so bleibt Swiss Sliding nichts anderes übrig, als ausgerechnet in der Olympia-Saison mit einem deutlich kleineren Budget auszukommen. Leidtragende des Lochs in der Kasse sind allen voran die Nachwuchs-Athleten, welche vom Verband bis zu 25 Prozent weniger Geld als zunächst vorgesehen für die Saison zur Verfügung gestellt bekommen.

Balance-Akt steht bevor

Im Fall von Bob-Hoffnung Nils Reich fehlen rund 20'000 Schweizer Franken für den bevorstehenden Winter. Dieses Manko versucht der 21-Jährige bestmöglich mit zusätzlichen Spenden von lokalen Bob-Clubs aufzufangen. An Kürzungen kommt aber auch Reich nicht vorbei.

Swiss Sliding steht vor einer schwierigen Aufgabe. Gemäss dem ehemaligen Geschäftsführer Reto Götschi müsse man eine Balance finden: einerseits Spitzenathleten nicht vernachlässigen, andererseits den Nachwuchs fördern. Gleichzeitig bestehe immer die Hoffnung, dass sich noch ein Gönner finde, um das finanzielle Loch zu stopfen oder zumindest kleiner zu machen, so Götschi, der 1997 im Zweierbob Weltmeister wurde.