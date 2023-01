Bob-EM in Altenberg

Das Duo Melanie Hasler/Nadja Pasternack holt sich an den Bob-Europameisterschaften in Altenberg (GER) die Silbermedaille.

Nach dem 4. Rang im Monobob vom Samstag jubelt Hasler nun über ihr erstes internationales Edelmetall.

Michael Vogt doppelt nach und gewinnt im Viererbob die Bronzemedaille.

Nach der Enttäuschung vom Vortag konnte Melanie Hasler nun feiern: Die Aargauer Bobpilotin zeigte an der EM im Zweierbob zusammen mit Nadja Pasternack 2 blitzsaubere Läufe und fuhr auf den 2. Rang.

Für Hasler, die an Europameisterschaften zuvor 2 Mal nur Vierte geworden war, ist es die erste internationale Medaille – eine Woche vor der WM in St. Moritz befindet sich die 24-Jährige in Topform.

Schliessen 02:04 Video Das Interview nach EM-Silber: Hasler verspürt eine «Explosion von Emotionen» Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden. 02:01 Video Hasler/Pasternack bringen im 2. Lauf die Medaille ins Trockene Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

EM-Medaille und Weltcup-Podest in einem

Schon im 1. Lauf lagen Hasler/Pasternack auf dem 3. EM-Rang und verbesserten sich im 2. Durchgang gar noch um eine Position. Die Schweizerinnen mussten sich letztlich nur dem deutschen Duo Laura Nolte/Neele Schuten um 55 Hundertstel geschlagen geben. Nolte hatte am Samstag bereits den Titel im Monobob geholt.

Die EM in Deutschland wird gleichzeitig auch als Weltcuprennen gewertet, am schnellsten vor allen Europäerinnen war erneut die US-Amerikanerin Kaillie Humphries zusammen mit Kaysha Love. Direkt dahinter folgt aber das EM-Podest. Hasler/Pasternack dürfen sich damit nicht nur über die Silbermedaille, sondern auch über einen Weltcup-Podestplatz freuen.

Grosses Pech bekundete dagegen das zweite Schweizer Duo: Martina Fontanive/Mara Morell verzeichneten schon im 1. Lauf einen Sturz. Sie sind wohlauf, setzten den Wettkampf aber nicht mehr fort.

02:07 Video Fontanive/Morell stürzen im Eiskanal Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Vogt doppelt nach

Michael Vogt, der am Samstag schon im Zweierbob über Edelmetall jubeln durfte, schlug am Sonntag erneut zu. Mit den Anschiebern Sandro Michel, Alain Knuser und Cyril Bieri gewann der 25-Jährige im Viererbob die Bronzemedaille.

01:37 Video Die Bronze-Fahrt von Michael Vogt Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Nach dem 1. Lauf hatte der schwere Schweizer Schlitten schon auf Platz 3 gelegen – allerdings betrug die Reserve auf den 4. Platz nur gerade 2 Hundertstel. In der Entscheidung behielt Vogt aber die Nerven und steuerte den Bob auf den Podestplatz. Im Weltcup hatte es dem Schweizer Viererbob in dieser Saison zuvor noch nie unter die Top 3 gereicht.

Der EM-Titel sicherte sich Brad Hall aus Grossbritannien. Die erfolgsverwöhnten Deutschen mussten sich mit der Silbermedaille von Francesco Friedrich begnügen. Die weiteren Schweizer Viererbobs mit Cédric Follador respektive Timo Rohner an den Lenkseilen belegten unter 16 Schlitten den 9. respektive 14. Platz.