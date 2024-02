Gegenüber SRF Sport gab Marina Gilardoni, die interimsmässige Leistungssport-Chefin von Swiss Sliding, ein Update rund um den heftigen Trainingssturz am Dienstag. Bei Sandro Michel, der schwere Verletzungen im Hüft- und Beinbereich sowie Brustkorb davongetragen hat, sei die Situation nach wie vor stabil. Glücklicherweise erlitt der Anschieber keine Blessuren am Kopf und an der Wirbelsäule, obwohl gewaltige Kräfte auf ihn einwirkten, als der bewusstlos am Boden liegende Michel vom Schlitten überfahren wurde.

Gemäss Gilardoni dürfte Michel nach einer weiteren dritten Operation in Dresden bald schon für die nachfolgenden Behandlungen in die Schweiz zurückkehren. In der Rückblende bezeichnet die Funktionärin die Situation als sehr kritisch. «Die Notärzte mussten sofort reagieren. Zum Glück konnte Sandro schnell mit dem Helikopter von der Bahn ausgeflogen werden.»

Über den bereits in die Schweiz zurückgekehrten Piloten Michael Vogt sagt Gilardoni: «Er erholt sich von einer sehr heftigen Hirnerschütterung. Die weiteren Tage werden weisen, wie es mit ihm kurz vor der WM weitergeht.»