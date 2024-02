Bob: Weltcup in Altenberg

Legende: Melanie Hasler/Mara Morell Für die Schweizerinnen ist es gegenwärtig eine Herausforderung, die Konzentration hochzuhalten. Keystone (Archiv)/EPA/TOMS KALNINS

Laura Nolte/Deborah Levi sind bei der WM-Hauptprobe im Zweier unschlagbar und stellen in Altenberg sogar einen Bahnrekord auf.

Der Aargauer Pilotin Melanie Hasler machen die schwierigen Umstände weiter zu schaffen, Rang 6 in einem von Ausfällen geprägten Feld ist das Spiegelbild dafür.

Hier im Stream können Sie ab 13:30 Uhr die Vierer-Konkurrenz der Männer mit 2 Schweizer Schlitten am Start verfolgen.

Melanie Hasler bleibt unmittelbar vor den Weltmeisterschaften in Winterberg sportlich unter Wert geschlagen. 24 Stunden nach Rang 13 im Monobob wurde es zusammen mit Mara Morell im Zweier immerhin ein 6. Schlussrang unter nur 10 klassierten Schlitten. Zwei weitere Teams nahmen sich mit Stürzen selbst aus dem Rennen, was zu mehreren Unterbrüchen führte.

Allerdings ist das sportliche Abschneiden für die Aargauer Pilotin, der Vierten im Weltcup-Klassement, aktuell sekundär. So herrscht bei Swiss Sliding nach dem Trainingsunfall der Männer mit dem Vierer weiter grosse Verunsicherung. Haslers Lebenspartner Michael Vogt erholt sich zu Hause von einer heftigen Hirnerschütterung.

Im 1. Lauf im deutschen Erzgebirge hatten die beiden Schweizerinnen das Handicap der ungünstigen Startnummer 11 nicht wettmachen können und reihten sich mit 1,55 Sekunden Rückstand nur auf Zwischenrang 9 ein. Obschon auch die 2. Fahrt nicht fehlerfrei blieb, lagen immerhin noch 3 Rang-Gewinne drin, was primär auf die Ausfälle zurückzuführen ist.

01:34 Video Hasler/Morell kommen auch im Durchgang 2 nicht ohne Patzer durch Aus Sport-Clip vom 18.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Nolte in neuen Sphären

Eine WM-Generalprobe nach Mass lieferte Weltcup-Leaderin Laura Nolte ab. Bei der Rückkehr ihrer Anschieberin Deborah Levi doppelte die Deutsche nach dem gestrigen Monobob-Triumph am gleichen Schauplatz nach und stellte in Durchgang 1 mit 0,14 Sekunden Reserve sogar Bahnrekord auf. Am Ende holten die beiden einen Vorsprung von 0,64 Sekunden und mehr heraus. Die weiteren Podestplätze eroberten die Teamkolleginnen Kim Kalicki/Anabel Galander und die Rumäninnen Andreea Grecu/Teodora Andreea Vlad.

Schliessen 01:54 Video Nolte beim Comeback ihrer Anschieberin Levi mit Vollgas unterwegs Aus Sport-Clip vom 18.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 01:35 Video Eskimorolle im Eiskanal: Meyers Taylor/Jones stürzen im 1. Lauf Aus Sport-Clip vom 18.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Gänzlich andere Gefühle herrschten bei Elana Meyers Taylor/Lolo Jones vor. Das US-Tandem stürzte schon am Morgen bei voller Fahrt und rutschte kopfüber den Eiskanal hinunter. Obschon die beiden beim Zwischenfall mit einem Schrecken davongekommen sind, traten sie am Mittag nicht mehr zur Reprise an.

Es folgt die WM – und danach noch Übersee

Für den Bob-Tross ist nun Dislozieren angesagt ins rund 400 km entfernte deutsche Winterberg, wo während der kommenden zwei Wochen die Weltmeisterschaften anstehen (alle Rennen live bei SRF zu sehen). Im Anschluss wird die Saison vom 21. bis 23. März mit dem Weltcup-Finale in Lake Placid beendet.