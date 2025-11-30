Beim Zweierbob-Rennen in Innsbruck gehört der beste Schweizer Schlitten überraschend Inola Blatty.

An der Spitze unterstreicht Laura Nolte (GER) ihre überragende Form.

Die Männer sind im Viererbob im Einsatz. Die beiden Läufe (13:00 Uhr/14:30 Uhr) gibt es live bei SRF.

Weltcup-Debütantin Inola Blatty hat im Zweierbob mit Anschieberin Salomé Kora ein überzeugendes Resultat geliefert. Im umgebauten Eiskanal von Innsbruck rasten die beiden nach dem starken 7. Zwischenrang im ersten Lauf auf den 8. Schlussrang – eine Steigerung gegenüber dem 11. Platz zum Saisonstart in Cortina.

Direkt hinter Blatty klassierte sich Melanie Hasler, die im Vergleich zu Cortina mit Muswama Kambundji anstelle von Nadja Pasternack antrat. Hasler konnte sich nach einem enttäuschenden ersten Durchgang (11.) zumindest noch um 2 Ränge verbessern, verlor auf Blatty aber 24 Hundertstel und auf die Bestzeit 1,22 Sekunden.

Der dritte Schweizer Schlitten mit Debora Annen und Mara Morell fiel im zweiten Lauf noch von Zwischenrang 10 auf Platz 13 zurück.

Nolte weiter dominant

Die Bestzeit stellte wenig überraschend Olympiasiegerin Laura Nolte auf. Die Deutsche gewann nach ihrem Doppelsieg in Cortina das bereits dritte Rennen der Saison. Nur am Samstag im Monobob hatte sie sich Kaysha Love knapp geschlagen geben müssen. Die Amerikanerin war es auch, die Nolte am Sonntag am «nächsten» kam. Mit gut 4 Zehnteln Rückstand fehlte jedoch einiges. Dritte wurde Noltes Landsfrau Kim Kalicki, die gut eine halbe Sekunde einbüsste.