Bob-Weltcup in St. Moritz

Das Bob-Duo Melanie Hasler und Mara Morell überzeugt beim Heimrennen in St. Moritz mit Rang 3.

Bei den Männern gibt es im Vierer zwar ein starkes Teamergebnis, aber die 3 Quartette verpassen das Podest knapp.

Am Samstag hatte Melanie Hasler im Monobob noch mit dem 5. Schlussrang vorliebnehmen müssen. Am Sonntag gelang ihr im Zweier zusammen mit Anschieberin Mara Morell eine Steigerung. Und wie: Die 25-jährige Aargauerin, die in den letzten Wochen eine Oberschenkelverletzung auszukurieren hatte, schaffte den Sprung auf das Podest.

Hasler und Morell: «Es ist der Wahnsinn!» Dieser Lauf bringt Hasler/Morell in St. Moritz Rang 3 ein

Nach dem 1. Lauf bereits auf Rang 3 positioniert, konnte das Duo diese Rangierung im Finaldurchgang dank einer blitzsauberen Fahrt halten. Für Hasler ist es der 5. Podestplatz im Zweier (der 2. in St. Moritz). Anschieberin Morell stand zuvor nie im Weltcup auf dem Podest.

Hasler/Morell büssten bloss 0,38 Sekunden auf die Siegerinnen Laura Nolte/Neele Schuten ein. Die Deutschen fingen ihre bei Halbzeit führenden Landsfrauen Lisa Buckwitz/Lauryn Siebert noch um 0,08 Sekunden ab.

Männer auf 4, 5 und 7

Bei den Männern gab es im Gegensatz zum Zweierbob am Samstag keinen Podestplatz mehr. Die 3 Schweizer Schlitten lieferten auf den Rängen 4, 5 und 7 zwar ein starkes Teamergebnis ab, ein Exploit blieb aber knapp aus.

Männer-Viererbob: Zusammenfassung Vogt: «Gut, konnten wir im 2. Lauf beim Start noch einen drauflegen» Friedli: «Gigantisch, was wir geleistet haben»

Der Viererbob von Michael Vogt, der Podestfahrer von tags zuvor, klassierte sich vor Simon Friedli sowie Cédric Folladors Quartett. Vogt fehlten 28 Hundertstel aufs Podest. Den Sieg sicherte sich Weltmeister Johannes Lochner. Der Deutsche verwies Landsmann Francesco Friedrich wiederum auf den 2. Rang.