Im Zweierbob der Frauen an der WM in St. Moritz belegten Melanie Hasler und Nadja Pasternack zur Halbzeit den 5. Rang. Der Abstand auf die Führenden Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide aus Deutschland beläuft sich auf +0.66 Sekunden. Hasler verpatzte nach einem Sturz im letzten Training die erste Fahrt. Im zweiten Durchgang zeigten die EM-Zweiten aber, was in ihnen steckt. Mit Lauf-Bestzeit und einem neuen Bahnrekord machten sie deutlich an Boden gut.

Der zweite Schweizer Bob bestehend aus dem Duo Martina Fontanive und Mara Morell konnte dank gutem Speed und einem starken Schluss den 8. Zwischenrang sichern. An der Spitze liegen drei deutsche Teams, die im Zweier immer über sehr schnelles Material verfügen.

Para-Athlet Christopher Stewart mit Bronze

Die Schweiz kann an der WM in St. Moritz auch im Para-Bob über eine Medaille jubeln. Christopher Stewart fuhr auf den dritten Rang und holte damit wie schon im vergangenen Jahr WM-Bronze.

Nach zwei von vier Läufen hatte der 49-jährige Schweizer mit 19 Hundertsteln Vorsprung gar auf Gold-Kurs gelegen. Doch die Entscheidungsruns vom Freitag gelangen Stewart nicht mehr gleich fehlerlos, und er verlor noch zwei Plätze.

Den WM-Titel gewann der Österreicher Hermann Ellmauer vor dem Letten Arturs Klots. Der zweite Schweizer Jonas Frei, der zuletzt zwei Mal in Folge Weltmeister geworden war, klassierte sich auf dem achten Rang.