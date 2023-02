Legende: Können sie wieder reüssieren? Melanie Hasler (rechts) und Nadja Pasternack. KEYSTONE / DPA / Robert Michael

Melanie Hasler konnte im Monobob an der Heim-WM in St. Moritz noch keine Medaille herausfahren. Die 24-jährige Pilotin hatte sich die Hand in einem Trainingslauf verletzt und konnte sich nach den ersten beiden Läufen nicht mehr steigern. Am Ende landete sie auf Rang 7.

Im Zweierbob rechnet sich Hasler grössere Chancen auf einen Podestplatz aus. Zusammen mit ihrer Anschieberin Nadja Pasternack möchte sie an die tolle Leistung an der EM anknüpfen. In Altenberg (GER) fuhren die beiden die Silbermedaille heraus. Im Unterschied zur Europameisterschaft braucht es in St. Moritz 4 statt 2 überzeugende Läufe.

Männer möchten nachlegen

Wegen einer Hundertstelsekunde reichte es dem Zweierbob-Duo bestehend aus Michael Vogt und Sandro Hasler nicht zur Silbermedaille. Dieser trauern sie aber nicht nach: «Wir haben definitiv Bronze gewonnen und nicht Silber verloren», sagte Vogt nach dem Rennen.

Die Männer haben Ambitionen auf einen weiteren Podestplatz. Im Viererbob möchte der 25-jährige Pilot mit seinen Anschiebern Sandro Michel, Alain Knuser und Cyril Bieri nach Bronze an der EM auch an der WM mit dem grossen Schlitten aufs Podium.