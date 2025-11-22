Melanie Hasler fährt zum Weltcup-Auftakt bei der Einweihung der Olympia-Bahn in Cortina im Monobob auf Platz 7.

Nach einem sensationellen 1. Lauf mit Platz 1 fällt die Aargauerin in der Entscheidung weit zurück.

Der Sieg geht an die Deutsche Laura Nolte vor Kaysha Love (USA) und Breeana Walker (AUS).

Bei den Männern bejubelt Deutschland im Zweierbob einen Dreifach-Sieg. Die Schweizer verpassen die Top 5.

«Ich habe fast schon zu viel auf dieser Bahn trainiert», hatte Melanie Hasler vor dem Weltcup-Auftakt in Cortina noch gesagt. Doch das Training auf der umstrittenen, neu geschaffenen Olympia-Bahn schien sich ausgezahlt zu haben – zumindest im 1. Lauf.

Denn die Schweizerin, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat, lag nach dem 1. Durchgang sensationell in Führung. In der Entscheidung konnte die 27-Jährige dann aber nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten.

Blatty mit geglücktem Debüt

Ohne klar sichtbare Fehler verlor Hasler im 2. Lauf über 6 Zehntel auf Laura Nolte. Die Deutsche, die nach dem 1. Durchgang noch Rang 3 belegt hatte, triumphierte schliesslich 15 Hundertstel vor der US-Amerikanerin Kaysha Love und deren 16 vor Breeana Walker aus Australien.

Hasler fiel mit insgesamt 0,54 Sekunden Rückstand auf Rang 7 zurück. Dahinter schafften mit Debora Annen auf Rang 11 und Weltcup-Debütantin Inola Blatty (18.) auch die beiden weiteren Schweizerinnen den Sprung in die Top 20.

Schweizer Männer nehmen Nebenrolle ein

Im Zweierbob der Männer setzte Deutschland zu einer Machtdemonstration an: Johannes Lochner/Georg Fleischhauer triumphierte vor Francesco Friedrich/Alexander Schüller (+0,34 Sekunden) und Adam Ammour/Alexander Schaller (+0,60).

Die Schweizer konnten nicht mit den Besten mithalten. Cédric Follador und Omar Vögele fuhren mit einem Rückstand von 1,41 Sekunden den 8. Platz heraus. Gleich dahinter reihte sich das Duo Michael Vogt/Andreas Haas ein (+1,43). Das Schlusslicht aus Schweizer Sicht bildete Timo Rohner /Tim Annen auf Rang 17 (+2,02).

So geht's weiter

Die Frauen stehen am Sonntag um 9:00 Uhr im Zweierbob im Einsatz. Den Abschluss des Wochenendes bildet das Viererbob-Rennen der Männer (ab 13:00 Uhr). Alle Wettkämpfe können Sie im kommentierten SRF-Livestream verfolgen.

Bob-Weltcup in Cortina