Melanie Hasler fährt zum Weltcup-Auftakt bei der Einweihung der Olympia-Bahn in Cortina im Monobob auf Platz 7.

Nach einem sensationellen 1. Lauf mit Platz 1 fällt die Aargauerin in der Entscheidung weit zurück.

Der Sieg geht an die Deutsche Laura Nolte vor Kaysha Love (USA) und Breeana Walker (AUS).

Die Männer starten ab 13:00 Uhr im Zweierbob in die neue Saison.

«Ich habe fast schon zu viel auf dieser Bahn trainiert», hatte Melanie Hasler vor dem Weltcup-Auftakt in Cortina noch gesagt. Doch das Training auf der umstrittenen, neu geschaffenen Olympia-Bahn schien sich ausgezahlt zu haben – zumindest im 1. Lauf.

Denn die Schweizerin, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat, lag nach dem 1. Durchgang sensationell in Führung, wenn auch nur mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung. In der Entscheidung konnte die 27-Jährige dann aber nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten.

Blatty mit geglücktem Debüt

Ohne klar sichtbare Fehler verlor Hasler im 2. Lauf über 6 Zehntel auf Laura Nolte. Die Deutsche, die nach dem 1. Durchgang noch Rang 3 belegt hatte, triumphierte schliesslich 15 Hundertstel vor der US-Amerikanerin Kaysha Love und deren 16 vor Breeana Walker aus Australien.

Hasler fiel mit insgesamt 0,54 Sekunden Rückstand auf Rang 7 zurück und musste nach einer formidablen Ausgangslage eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Dahinter schafften mit Debora Annen auf Rang 11 und Weltcup-Debütantin Inola Blatty (18.) auch die beiden weiteren Schweizerinnen den Sprung in die Top 20 und damit den 2. Lauf.

So geht's weiter

Während die Männer am Samstag um 13:00 Uhr im Zweierbob in die Saison starten, geht es für die Frauen am Sonntag um 9:00 Uhr ebenfalls im Zweier weiter. Den Abschluss des Wochenendes bildet das Viererbob-Rennen der Männer (ab 13:00 Uhr). Alle Wettkämpfe können Sie im kommentierten SRF-Livestream verfolgen.

Bob-Weltcup in Cortina