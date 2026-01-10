EM-Bronze hatte Melanie Hasler bereits gewonnen, EM-Silber gar zweimal. Nun glückte der grosse Coup ausgerechnet auf der Schweizer Heim-Bahn in St. Moritz. «Ich kann es fast nicht glauben», sagte sie nach dem Rennen um Worte ringend. «Ich habe gebetet, dass es für Gold reicht. Und jetzt hat es wirklich gereicht.»

Zuletzt an der Spitze Europas stand die Schweiz 2016. Beat Hefti und Alex Baumann triumphierten vor 10 Jahren ebenfalls in St. Moritz. Bei den Frauen liegt der letzte EM-Titel gar noch länger zurück. Fabienne Meyer und Tanja Mayer wurden, als erste Schweizerinnen überhaupt, 2014 in Königssee Europameisterinnen.

Neben dem EM-Titel stand Hasler am Samstag im zweitletzten Monobob-Rennen der Saison auch erstmals in dieser Saison auf dem Weltcup-Podest. Mit 0,53 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Australierin Bree Walker wurde sie Zweite. «Das ist sicher eine Motivation. Ich weiss, ich kann voll vorne dabei sein», sagt Hasler mit Blick auf die Olympischen Spiele im Februar. Es sei zwar eine ganz andere Bahn, aber sie wolle einfach das Positive mitnehmen.