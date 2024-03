Der Schweizer Bobpilot Michael Vogt belegt in seinem ersten Rennen nach dem schweren Sturz vor fünf Wochen den 4. Platz.

Vogt fährt bei Comeback in Lake Placid auf Rang 4

Michael Vogt hat den Horrorsturz beim Training zum Weltcup in Altenberg, bei dem er sich vor gut 5 Wochen eine schwere Hirnerschütterung zugezogen hatte, ziemlich gut verdaut. Auf der Olympiabahn von 1980 verlor der Schwyzer mit seinem Anschieber Andreas Haas 1,23 Sekunden auf den überlegenen Sieger Francesco Friedrich.

Bereits wieder bei den Besten

Vogt handelte sich den grössten Teil des Rückstands am Start ein – angesichts des Trainingsrückstandes wenig überraschend. Die anspruchsvolle Bahn im Norden des Bundesstaats New York, auf der in einem Jahr die WM stattfindet, hat er aber hervorragend im Griff.

01:23 Video Michael Vogt kehrt in den Eiskanal zurück Aus Sport-Clip vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Auch im Gesamtweltcup belegt Vogt trotz eines verpassten Rennens hinter den Deutschen Friedrich, Johannes Lochner und Adam Ammour den 4. Platz. Nicht nach Wunsch lief es den Bobs von Simon Friedli (12.) und Cédric Follador (14.).

Bei den Frauen belegte Melanie Hasler im Monobob den 7. Rang, Junioren-Weltmeisterin Debora Annen klassierte sich auf Platz 15. Bree Walker zeichnete für den ersten Weltcupsieg einer Australierin verantwortlich.