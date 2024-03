Der in Altenberg schwer verunfallte Anschieber Sandro Michel meldet sich erstmals aus dem Spital zu Wort.

Legende: Meldet sich erstmals zu Wort Sandro Michel im Spitalbett. Instagram Sandro Michel

Gross war der Schock Mitte Februar, als Sandro Michel nach einem Trainingsunfall in Altenberg schwere Verletzungen davontrug. Der Anschieber zog sich schwere Verletzungen im Becken- und Oberschenkelbereich zu, wurde mehrfach notoperiert und verbrachte eineinhalb Wochen auf der Intensivstation in Dresden. Mittlerweile ist er wieder in der Schweiz im Spital.

Gut zwei Wochen nach dem gravierenden Unfall meldete sich der 25-Jährige erstmals auf Instagram zu Wort. «Bis heute waren 4 Operation nötig, um mein Überleben zu sichern und mich wieder einigermassen zusammenzuflicken», schreibt Michel. Und weiter: «Ich denke, ich hatte grosses Glück im Unglück.»