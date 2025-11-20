Die schnelle Ostschweizerin soll als Anschieberin dem Schlitten von Inola Blatty das nötige Anfangstempo verleihen.

Salomé Kora ist eine von nur drei Schweizer Leichtathletinnen, die die 100 m unter 11 Sekunden gelaufen sind (10,95). Diesen Speed versucht die 31-Jährige in diesem Winter auf die Bobbahn zu bringen.

Als Anschieberin von Inola Blatty wird sie den Weltcupauftakt in Cortina und das folgende Rennen in Innsbruck bestreiten. Während der Rennen im Dezember (Leichtathletik-Trainingslager) greift Blatty auf eine ihrer anderen Anschieberinnen zurück. Ende Dezember entscheidet sich, ob Kora an die Olympischen Winterspiele darf.

Wie sich die Ostschweizerin und ihre neue Chefin Blatty vor dem Weltcupstart fühlen, hören Sie in den Interviews