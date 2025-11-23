 Zum Inhalt springen

Weltcup in Cortina Enttäuschender Sonntag für Schweizer Bob-Teams

Sowohl die Frauen im Zweierbob als auch die Männer im Viererbob verpassen in Cortina ein Top-Resultat deutlich.

23.11.2025, 16:04

Nach dem 7. Platz im Monobob klassierte sich Melanie Hasler mit Anschieberin Nadja Pasternack beim Weltcup-Auftakt auf der neuen Olympiabahn in Cortina d'Ampezzo im Zweier auf Rang 8. Die anderen Schweizer Duos Inola Blatty/Salomé Kora (11.) und Debora Annen/Mara Morell (12.) verpassten die Top 10.

Für die Spitzensprinterin Kora war es ein erfreuliches Wettkampfdebüt im Eiskanal, die Startzeiten dürfen sich sehen lassen. Die Deutsche Laura Nolte wiederholte ihren Sieg vom Samstag im Monobob überlegen – an ihrem 27. Geburtstag.

Follador erneut vor Vogt

Auch bei den Männern blieben die Schweizer ohne Spitzenplatz. Wie schon mit dem Zweier war der Bündner Cédric Follador auch mit dem Vierer schneller als der eigentliche Teamleader Michael Vogt. Der Engadiner belegte den 9., der Schwyzer eine Hundertstel dahinter den 10. Platz. Der dritte Schweizer Schlitten mit Pilot Timo Rohner klassierte sich im 12. Rang.

Der Sieg ging wie am Samstag an den Deutschen Johannes Lochner vor seinem Landsmann Francesco Friedrich. Anders als im Zweier wurde die deutsche Phalanx jedoch überraschend durch den südkoreanischen Schlitten auf Platz 3 durchbrochen.

Bob-Weltcup in Cortina

Livestream in der SRF Sport App, 23.11.2025, 9:30 Uhr ; 

