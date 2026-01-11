Die Szene ereignet sich im ersten Lauf und hat die Disqualifikation für Kristopher Horn zur Folge.

So etwas hatte man bislang nur im Disney-Kultfilm «Cool Runnings» gesehen. Beim Viererbob-Weltcuprennen in St. Moritz stürzten beim Anschieben alle drei Crewmitglieder von US-Pilot Kristopher Horn.

Schlitternd und rutschend konnten die Amerikaner nur noch hinterherschauen, wie Horn den 210 Kilogramm schweren Schlitten allein Richtung Ziel steuerte. Aufgrund des fehlenden Gewichts schleuderte er die 1722 Meter lange Piste förmlich hinunter.

Einer der Anschieber prallte beim Zwischenfall in einen Fotografen, der hinter der Bande stand. Dieser musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Applaus von Kontrahenten und Fans

Im Ziel musste Horn blitzschnell reagieren, blickte nach hinten, sah keine Anschieber mehr. So rutschte er gedankenschnell von den Lenkseilen drei Positionen nach hinten auf die Bremserposition und brachte seinen grossen Schlitten zum Stehen.

Spontan erntete er Applaus von den anderen Bobfahrern und den Fans an der Strecke. Die gefährliche Situation ist nochmal gut ausgegangen. Das Team wurde laut Reglement disqualifiziert, da alle vier Insassen ins Ziel kommen müssen.