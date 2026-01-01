Anthony Joshua entkommt knapp dem Tod. Doch der Verlust zwei seiner beiden engsten Vertrauten trifft ihn hart.

Legende: Muss den Verlust zweier enger Vertrauter verkraften Boxer Anthony Joshua, der den Unfall leicht verletzt überlebte. Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Der britische Box-Star Anthony Joshua ist nach einem schweren Autounfall in Nigeria aus dem Spital entlassen worden. Nach Angaben der regionalen Regierungsbehörden konnte er am späten Mittwochnachmittag die Klinik verlassen. Der Stellungnahme zufolge war der Sportler tief betrübt über den Verlust zweier enger Freunde.

In der Mitteilung hiess es: «Anthony und seine Mutter waren im Bestattungsinstitut in Lagos, um seinen beiden verstorbenen Freunden die letzte Ehre zu erweisen, während sie für die für den späteren Abend geplante Rückführung vorbereitet wurden.»

Die beiden beim Unfall ums Leben gekommenen Männer waren Freunde Joshuas – sein persönlicher Trainer sowie sein Krafttrainer. Nach Angaben der örtlichen Behörden war ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt, das daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen stehenden Lastwagen prallte. Der 36-jährige Joshua, Sohn nigerianischer Einwanderer, war von Lagos unterwegs zu einem Besuch bei seiner Mutter in der Stadt Sagamu.