An der Curling-EM in Finnland gelingt den Schweizer Männern in der 6. Runde ein 10:2-Sieg gegen Österreich.

Das noch sieglose Austria-Team gibt die Partie nach dem 6. End auf.

Am Mittwoch sind die Curler des CC Genf dann wieder doppelt gefordert.

Auch die Schweizer Frauen feiern am Dienstag einen klaren Sieg.

Die Schweizer Curler sind an der EM in Lohja (FIN) am Tag nach dem 4:8 gegen Schottland auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Gegen die Aussenseiter aus Österreich resultierte ein lockerer 10:2-Erfolg.

Die Schweizer waren dem Austria-Ensemble deutlich überlegen und sorgten bereits im 1. End mit einem Dreierhaus für ein Statement. Nach 4 Ends war die Vorentscheidung gefallen (6:1), zumal Österreich in der Folge nur auf 2:6 verkürzen konnte.

Kim Schwaller erhält Einsatzzeit

So entschieden sich die Schweizer dazu, ab dem 6. End ihrem «Alternate» Kim Schwaller Einsatzzeit zu gewähren. Er ersetzte Sven Michel an der Second-Position. Der jüngere Bruder von Skip Yannick Schwaller durfte indes nur 2 Steine spielen. Denn nach einem Schweizer Viererhaus im 6. End gaben die Österreicher die Partie zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf.

Am Mittwoch sind die Schweizer, die nach 6 Runden 4 Siege auf dem Konto haben, dann wieder doppelt gefordert. Um 08:00 Uhr treffen sie auf Dänemark, um 18:00 Uhr auf Italien. Beide Partien können Sie im SRF-Livestream mitverfolgen.

EM in Lohja