- An der Curling-EM in Finnland gelingt den Schweizer Männern in der 6. Runde ein 10:2-Sieg gegen Österreich.
- Das noch sieglose Austria-Team gibt die Partie nach dem 6. End auf.
- Am Mittwoch sind die Curler des CC Genf dann wieder doppelt gefordert.
- Auch die Schweizer Frauen feiern am Dienstag einen klaren Sieg.
Die Schweizer Curler sind an der EM in Lohja (FIN) am Tag nach dem 4:8 gegen Schottland auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Gegen die Aussenseiter aus Österreich resultierte ein lockerer 10:2-Erfolg.
Die Schweizer waren dem Austria-Ensemble deutlich überlegen und sorgten bereits im 1. End mit einem Dreierhaus für ein Statement. Nach 4 Ends war die Vorentscheidung gefallen (6:1), zumal Österreich in der Folge nur auf 2:6 verkürzen konnte.
Kim Schwaller erhält Einsatzzeit
So entschieden sich die Schweizer dazu, ab dem 6. End ihrem «Alternate» Kim Schwaller Einsatzzeit zu gewähren. Er ersetzte Sven Michel an der Second-Position. Der jüngere Bruder von Skip Yannick Schwaller durfte indes nur 2 Steine spielen. Denn nach einem Schweizer Viererhaus im 6. End gaben die Österreicher die Partie zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf.
Am Mittwoch sind die Schweizer, die nach 6 Runden 4 Siege auf dem Konto haben, dann wieder doppelt gefordert. Um 08:00 Uhr treffen sie auf Dänemark, um 18:00 Uhr auf Italien. Beide Partien können Sie im SRF-Livestream mitverfolgen.