An der Curling-EM in Finnland gewinnen die Schweizer Männer ihre siebte Partie in der Round Robin.

Gegen das noch sieglose Dänemark resultiert für Skip Yannick Schwaller und Co. ein 9:3-Sieg.

Am Abend treffen die Schweizer im zweiten Spiel des Tages auf Italien.

Einen Tag nach dem Sieg über Österreich haben die Schweizer Curler auch das zweite noch sieglose Team geschlagen. Die Dänen erwiesen sich als hartnäckiger als das Austria-Team am Tag zuvor. Zwar lag die Schweiz seit dem zweiten End immer in Führung, abschütteln liess sich Dänemark jedoch nicht.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel sorgten schliesslich im 9. End für die Entscheidung. Mit einer 6:3-Führung waren sie in dieses End gegangen, nach einem Dreierhaus der Schweizer sahen die Dänen mit Skip Jacob Schmidt keine Chance mehr auf eine Aufholjagd und gaben auf.

Am Abend gegen Italien

Zu Beginn der Partie hatten die Dänen einen Punkt schreiben können. Dann folgte die beste Phase der Schweiz. Nach einem Zweierhaus im zweiten End stahlen Schwaller und Co. im nächsten End direkt wieder zwei Punkte.

Mit fünf Siegen aus sieben Partien liegen die Schweizer aktuell auf Halbfinal-Kurs. Am Mittwochabend ab 18:00 Uhr (live bei SRF) steht bereits die nächste Partie an. Gegner Italien hat sechs Siege und nur eine Niederlage auf dem Konto.

EM in Lohja