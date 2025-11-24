Am Montagnachmittag hatten die Schweizer Curler den Kopf noch aus der Schlinge ziehen können: Dank eines geschriebenen Steins im Zusatzend sicherte sich Mannschaft des CC Genf an der EM im Süden Finnlands den dritten Sieg im vierten Round-Robin-Spiel. Die Verlängerung beim 10:9 gegen Tschechien hätten sich Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel allerdings sparen können.
Das 10. End nahmen sie mit einem 9:6-Vorsprung in Angriff, mussten den Tschechen aber ein Dreierhaus zum Ausgleich zugestehen. Schwarz-Van Berkel zwang das Glück mit seinem abschliessenden Draw im Zusatzend aber doch noch auf die Seite der Schweiz.
Keine Chance in der Neuauflage des WM-Finals
Die Partie am Abend gegen die noch ungeschlagenen Schotten lief dann weniger dramatisch ab. Im 3. End geriet die Schweiz in der Neuauflage des WM-Finals vom vergangenen April nach einem Dreierhaus 1:3 in Rücklage und rannte diesem Rückstand permanent hinterher. Zwar konnten Schwaller & Co. im 5. End auf 4:5 verkürzen, Schottland reagierte aber prompt und zog vorentscheidend auf 7:4 davon.
Nach einem gestohlenen Stein im 9. End zum 8:4 gratulierten die Schweizer den Weltmeistern vorzeitig zum Sieg. Nach 5 Partien hat das Genfer Team 3 Siege und 2 Niederlagen auf dem Konto. Am Dienstag steht die Schweizer Equipe nur einmal im Einsatz. Ab 13 Uhr geht es gegen Österreich (live im SRF-Stream).