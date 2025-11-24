Nach dem Zittersieg gegen Tschechien kassieren die Schweizer Curler an der EM in Finnland eine klare Niederlage gegen Weltmeister Schottland.

Am Montagnachmittag hatten die Schweizer Curler den Kopf noch aus der Schlinge ziehen können: Dank eines geschriebenen Steins im Zusatzend sicherte sich Mannschaft des CC Genf an der EM im Süden Finnlands den dritten Sieg im vierten Round-Robin-Spiel. Die Verlängerung beim 10:9 gegen Tschechien hätten sich Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel allerdings sparen können.

Das 10. End nahmen sie mit einem 9:6-Vorsprung in Angriff, mussten den Tschechen aber ein Dreierhaus zum Ausgleich zugestehen. Schwarz-Van Berkel zwang das Glück mit seinem abschliessenden Draw im Zusatzend aber doch noch auf die Seite der Schweiz.

Keine Chance in der Neuauflage des WM-Finals

Die Partie am Abend gegen die noch ungeschlagenen Schotten lief dann weniger dramatisch ab. Im 3. End geriet die Schweiz in der Neuauflage des WM-Finals vom vergangenen April nach einem Dreierhaus 1:3 in Rücklage und rannte diesem Rückstand permanent hinterher. Zwar konnten Schwaller & Co. im 5. End auf 4:5 verkürzen, Schottland reagierte aber prompt und zog vorentscheidend auf 7:4 davon.

Nach einem gestohlenen Stein im 9. End zum 8:4 gratulierten die Schweizer den Weltmeistern vorzeitig zum Sieg. Nach 5 Partien hat das Genfer Team 3 Siege und 2 Niederlagen auf dem Konto. Am Dienstag steht die Schweizer Equipe nur einmal im Einsatz. Ab 13 Uhr geht es gegen Österreich (live im SRF-Stream).

