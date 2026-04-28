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Curling-WM im Mixed-Doppel Nach Spektakelwende: Schweizer Duo bezwingt Südkorea

28.04.2026, 11:57

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Zwei Curling-Spieler im roten Trikot während eines Spiels auf dem Eis.
Legende: Finden zum Siegen zurück Stefanie Berset und Philipp Hösli. Keystone/Martial Trezzini
  • Das Schweizer Mixed-Doppel hat an der Curling-WM in Genf Südkorea mit 10:6 geschlagen.
  • Für Stefanie Berset und Philipp Hösli ist es der 3. Sieg im 5. Spiel.

Das Schweizer Duo steht in Genf wieder bei einer positiven Bilanz. Nach der zuletzt knappen Niederlage gegen Ungarn setzten sich Stefanie Berset und Philipp Hösli am Dienstag gegen Südkorea mit 10:6 durch.

Der Erfolg gelang vor allem dank einer spektakulären Wende. Nach dem 2. End und einem Vierhaus des asiatischen Gespanns hatten Berset/Hösli noch mit 1:4 zurückgelegen. Zwei herausragende Ends im Anschluss brachten der Schweiz die 9:4-Führung. Südkorea konnte in der Folge nicht mehr entscheidend reagieren.

Dank dem 3. Sieg im 5. Round-Robin-Spiel hält sich das Schweizer Duo in der Gruppe B auf Platz 3. Weiter geht es am Dienstagabend: Um 19:00 Uhr steht das Duell mit Tabellennachbar Tschechien an.

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