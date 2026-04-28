Das Schweizer Mixed-Doppel schlägt bei der Curling-WM in Genf am Dienstagmorgen Südkorea mit 10:6.

Am Abend doppeln Stefanie Berset und Philipp Hösli mit einem 7:2 gegen Tschechien nach.

Nach 6 Spielen steht das Schweizer Duo bei 4 Siegen.

Das Schweizer Duo steht in Genf wieder bei einer positiven Bilanz. Nach der zuletzt knappen Niederlage gegen Ungarn setzten sich Stefanie Berset und Philipp Hösli am Dienstagmorgen gegen Südkorea mit 10:6 durch.

Der Erfolg gelang vor allem dank einer spektakulären Wende. Nach dem 2. End und einem Viererhaus des asiatischen Gespanns hatten Berset/Hösli noch mit 1:4 zurückgelegen. Zwei herausragende Ends im Anschluss brachten der Schweiz die 9:4-Führung. Südkorea konnte in der Folge nicht mehr entscheidend reagieren.

Keine Mühe mit Tschechien

Ein paar Stunden später liessen Berset und Hösli gegen Tabellennachbar Tschechien nichts anbrennen – trotz 0:1-Rückstand zum Start. Den Schweizern gelang jedoch die umgehende Reaktion. Bis zum 4. End bauten sie den Vorsprung auf 4:1 aus. Nach einem gestohlenen Stein im 7. End zum 7:2 gaben die Tschechen auf. Als nächstes treffen Berset/Hösli am Mittwochnachmittag auf Italien.