Nach einem 9:6 im Final über Kanada sind Schwedens Curler Weltmeister.

Legende: Zurück an der Weltspitze. Niklas Edin. Keystone/AP/Fatima Shbair

Schweden hat sich an der Curling-WM in Ogden (USA) die Krone aufgesetzt. Das Team von Skip Niklas Edin entschied den Final gegen Rekordweltmeister Kanada mit 9:6 für sich. Für Edin war es bereits der 8. Titel an einer Weltmeisterschaft.

Das schwedische Quartett rehabilitierte sich damit auch für die völlig missglückten Olympischen Spiele. In Cortina war das Team mit nur 2 Siegen nach der Round Robin ausgeschieden.

Schottland gewinnt kleinen Final

Die Bronzemedaille ging an Schottland. Gegner USA warf im kleinen Final beim Stand von 6:11 bereits nach 9 Ends das Handtuch. Die USA hatten im Viertelfinal das Schweizer Team um Skip Marco Hösli aus dem Turnier befördert.

Curling-WM