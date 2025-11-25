Die Schweizer Curlerinnen schlagen an der EM in Lohja (FIN) Schottland mit 8:3.

Im 5. End gelingt der Schweiz ein Fünferhaus, nach 7 Ends geben die Schottinnen auf.

Am Dienstag um 18:00 Uhr misst sich das Team des CC Zug mit der Türkei.

Die Schweizer Männer gewinnen am Dienstag im Eilzugstempo.

Nach 7 Ends warfen die Schottinen im EM-Duell mit der Schweiz bereits das Handtuch. Das Quartett des CC Zug mit Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Lörtscher und Skip Corrie Hürlimann hatte soeben zwei Steine zur 8:3-Führung geschrieben. Bei nur noch drei zu spielenden Ends sah es die Equipe um Skip Sophie Jackson als unrealistisch an, die Partie noch zu drehen.

28. Sieg im 52. EM-Duell mit Schottland

Das insgesamt 52. Duell zwischen der Schweiz und Schottland an einer EM hatte ausgeglichen begonnen. Dies änderte sich jedoch im 5. End schlagartig. Dank zwei starken Steinen von Hürlimann schrieben die Zugerinnen gleich fünf Punkte und zogen auf 6:2 davon. Es sollte die frühe Vorentscheidung gewesen sein – wenig später war der 28. EM-Sieg gegen Schottland Tatsache.

Die Schweizerinnen weisen nach sechs Partien nun vier Siege auf und haben sich in der Spitzengruppe etabliert. Am Dienstagabend um 18:00 Uhr treffen sie auf die türkische Equipe.

EM in Lohja