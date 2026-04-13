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Schweizer räumen ab Howald und Schwarz-van Berkel siegen bei «Rock League»-Premiere

Die Schweiz drückt der 1. Ausgabe der «Rock League» den Stempel auf. Schwarz-van Berkel wird Spieler des Turniers.

13.04.2026, 11:05

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Die Premiere der «Rock League» hat aus Schweizer Sicht erfolgreich geendet. Beim einwöchigen Turnier, das sich dereinst zu einer Curling-Profiliga entwickeln soll, triumphierte der «Shield Curling Club» mit Benoît Schwarz-van Berkel und Carole Howald.

Der aus drei Partien bestehende Final in Toronto hätte spannender kaum sein können. Nachdem es nach dem Frauen- und Männer-Spiel 1:1 gestanden hatte, musste die Entscheidung im Mixed-Doppel fallen. Und sie fiel nach 8 unentschiedenen Ends in einem «Draw to the Button»-Shootout. Schwarz-van Berkel führte sein Team mit einem perfekten Stein zum Sieg.

Schwarz-van Berkel und Pätz gewinnen individuelle Awards

Damit bescherte der 34-Jährige seinem «Shield Curling Club», der aus je 5 Männern und Frauen besteht, ein Preisgeld von 100'000 US-Dollar. Schwarz-van Berkel wurde zudem zum MVP des Turniers ausgezeichnet, während Alina Pätz vom «Alpine Curling Club» den Preis für die ultimative Wettkämpferin gewann.

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