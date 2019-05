Packendes Finale

Alleine die Finalpaarung hatte es in sich: Auf der einen Seite der 20-jährige Dario Manta im Trikot von YB. Der noch unbekannte Fifa-Spieler hat sich seit Februar erfolgreich durch etliche Qualifikationsrunden gekämpft.

Auf der anderen Seite ein bekanntes Gesicht der Schweizer E-Sport-Szene: Stefan Beer mit dem FC Lugano. Der 19-jährige spielt seit Anfang Jahr für Borussia Mönchengladbach. Er ist der erste Schweizer E-Sportler, der von einem deutschen Bundesligaklub unter Vertrag genommen wurde.

In einem Best-of-Three-Modus zeigten beide, wie spannend ein Fifa-Match sein kann. In der 1. Runde machte der Aussenseiter Manta mit einem 4:0 klar, dass er ein ernst zu nehmender Gegner ist. Im 2. Match bewies Beer Nervenstärke und entschied das Spiel souverän für sich.

Somit musste die Entscheidung im 3. Match fallen. Nach 90 In-Game-Minuten und einem Stand von 1:1 ging es in die Verlängerung. Dort ging Manta zuerst mit 2:1 in Führung, anschliessend konnte Beer noch einmal ausgleichen. Doch in der 110. Minute schoss Manta das entscheidende Tor für YB. Mit einem Endstand von 3:2 ist Dario Manta der neue Schweizer Fifa-Meister.

Der amtierende Fifa-Meister Gentjan Zuta konnte seinen Titel nicht verteidigen. Er flog im Viertelfinale aus dem Turnier.

Das grösste E-Sport-Turnier der Schweiz

Mit 20'000 Franken im Preispool ist das Turnier das bisher lukrativste im Schweizer E-Sport. Davon gehen 11'000 Franken an Manta, den neuen Schweizer Meister.

Legende: Luca Boller und Tim Katnawatos Die beiden FCB Profis sind die Sieger des 2 vs 2 Turniers. Gameturnier.ch

Neben dem 1-vs-1-Hauptwettbewerb fand auch ein 2-vs-2-Turnier statt, in dem neben Schweizern auch Ausländer teilnehmen durften. Erfolgreichstes Team der Saison war Luca Boller und Tim Katnawatos, beide sind beim FC Basel Vollzeit als Profis angestellt.

Der Schweizer E-Sport wächst

2019 markiert die bisher grösste Schweizer Fifa-Meisterschaft. Sie konnte mit Coca-Cola einen grossen Hauptsponsor gewinnen, wurde unter der Bezeichnung «Coca-Cola eCup» vermarktet und von «Gameturnier.ch» durchgeführt. Insgesammt über 2'500 Spieler versuchten ihr Glück, darunter auch eine einzige Frau, die sich allerdings nicht für die Final-Spiele an der Fantasy Basel qualifizieren konnte.