Nächste Medaille für die Schweiz an der Judo-EM in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

April Fohouo gewinnt in der Kategorie bis 70 kg die Bronzemedaille.

Am Sonntag hat die Schweiz noch einen Athleten am Start.

April Fohouo hat sich ihre erste internationale Medaille bei den «Grossen» gesichert. Anlässlich der Judo-EM in Tiflis ergatterte sich die amtierende Juniorinnen-Weltmeisterin die bronzene Auszeichnung.

Im Duell um Bronze stand Fohouo der Kroatin Lara Cvjetko gegenüber. Nach vier Minuten stand es unentschieden (1:1), das sogenannte «Golden Score» musste in der Verlängerung die Entscheidung bringen. Und da zeigte die Waadtländerin Nervenstärke und legte ihre Gegnerin nach 49 Sekunden mit Ippon auf den Rücken.

Fohouo hatte zuvor mit drei Siegen die Halbfinals erreicht. Dort musste sie gegen die spätere Europameisterin, Szofi Ozbas aus Ungarn, aber die einzige Niederlage des Tages einstecken. Ozbas hatte die Schweizerin bereits im Februar im Final des Grand-Slam-Turniers in Paris besiegt.

Vetterli und Bonferroni früh out – Eich in den Startlöchern

In der gleichen Kategorie trat mit Gioia Vetterli eine weitere Schweizerin an. Die 27-Jährige gewann ihr 1. Duell gegen Aleksandra Kowalewska aus Polen, schied dann aber in Runde 2 gegen die Spanierin Ai Tsunoda aus. In der Kategorie bis 81 kg blieb Aurélien Bonferroni in der Startrunde am nachmaligen Gold-Gewinner Timur Arbuzow (RUS) hängen.

Am Sonntag steht mit Daniel Eich (Kategorie bis 100 kg) ein letzter Schweizer im Einsatz. Am Freitag hatte die 21-jährige Binta Ndiaye die EM in Georgien mit Bronze in der Klasse bis 57 kg für die Schweiz erfolgreich lanciert.