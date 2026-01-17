Lukas Britschgi beendet die Eiskunstlauf-EM in Sheffield (ENG) auf dem 4. Platz, Debütant Ean Weiler landet auf dem 21. Rang.

Der Georgier Nika Egadze triumphiert dank einer sensationellen Kür.

Die Eistanz-Kür (ohne Schweizer Beteiligung) gibt's ab 21:20 Uhr live in der SRF Sport App zu sehen.

Für die Titelverteidigung hätte Lukas Britschgi wie schon im Vorjahr eine Aufholjagd gebraucht. Damals war ihm der Sprung von Platz 8 bis ganz nach vorne gelungen. Diesen Coup konnte der Schaffhauser nicht wiederholen. Als 4. schrammte der Halbzeit-6. in Sheffield knapp am Podest vorbei.

In der Kür gelang dem 27-Jährigen keine perfekte Darbietung. Beim zweiten Element landete er auf dem Hosenboden. Zudem war er mit 154,78 Punkten 30 Punkte von seiner Bestleistung entfernt. Kumuliert ergab es eine Gesamtpunktzahl von 236,90 – auf den Bronzerang fehlten Britschgi 1,37 Punkte.

Georgier siegt – Debüt von Weiler

Eine Machtdemonstration zeigte Nika Egadze (GEO), der bereits nach dem Kurzprogramm in Führung gelegen hatte. Mit einer persönlichen Bestleistung von 273 Punkten deklassierte er die Konkurrenz um 16,63 Punkte. Das Podest wurde komplettiert durch Matteo Rizzo (ITA/256,37) und Georgii Reshtenko (CZE/238,27).

Seine EM-Premiere absolvierte der erst 18-jährige Ean Weiler. Nach dem Kurzprogramm lag der Schützling von Zweifach-Weltmeister Stéphane Lambiel auf Rang 15, womit er sich souverän für die Kür qualifizierte. Trotz Fehlern und zwei Stürzen in ebendieser Kür hat der in Winterthur geborene Weiler in seinem rund vierminütigen Programm gezeigt, dass mit ihm in Zukunft zu rechnen ist. Am Ende schaute mit 190,63 Gesamtpunkten der 21. Schlussrang heraus.