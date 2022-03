Paganini steht nach Rang 13 im Kurzprogramm in der Kür

Eiskunstlauf-WM in Montpellier

Einstand geglückt: Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini zeigte im Kurzprogramm an den Weltmeisterschaften im französischen Montpellier eine gute Leistung. Der Auftritt der 20-Jährigen wurde mit 63,09 Punkten bewertet, was sie auf Rang 13 brachte.

Gold für Sakamoto zum Greifen nah

Damit schaffte Paganini den Sprung unter die besten 24 problemlos und qualifizierte sich für die Kür vom kommenden Freitag. Den deutlichen Tagesbestwert sicherte sich die Japanerin Kaori Sakamoto mit einem Punktetotal von 80,32 Punkten. Die Zweitplatzierte des Kurzprogramms, Loena Hendrickx (BEL), erreichte 75 Punkte.

In Frankreich nicht am Start sind die Russinnen und Russen. Sie wurden aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine von der Internationalen Eislaufunion suspendiert.