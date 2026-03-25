Livia Kaiser muss sich im Kurzprogramm mit Rang 22 begnügen. Das Duo Vouillamoz/Bouvart liegt auf dem 16. Halbzeitrang.

Livia Kaiser ist der Start an der Eiskunstlauf-WM in Prag nicht nach Wunsch geglückt. Im Kurzprogramm unterlief der Schweizerin gleich beim ersten Sprungelement ein Malheur. Nach einem dreifachen Lutz konnte Kaiser aufgrund einer suboptimalen Landung nicht wie geplant einen dreifachen Toeloop anhängen. Die verpasste Kombination kostete die Thurgauerin viele Punkte.

Unter Wert geschlagen

Am Ende erhielt Kaiser von der Jury für ihr Kurzprogramm 54,91 Punkte. Damit blieb die 21-Jährige deutlich unter ihrer Kurzprogramm-Bestmarke von 66,31 und auch unter ihrer Saisonbestleistung von 57,02, welche sie im Januar an der EM erzielt hatte.

Legende: Konnte ihr geplantes Programm nicht ganz durchziehen Livia Kaiser. Keystone/EPA/Martin Divisek

Als 22. im Kurzprogramm qualifizierte sich Kaiser dennoch für die Kür der Top 24, die am Freitag ansteht. In der Einzel-Konkurrenz der Frauen ist Kaiser die einzige Schweizerin. Kimmy Repond fehlt in Tschechien aufgrund einer Fussverletzung.

In der Pole Position für WM-Gold liegt bei Halbzeit Kaori Sakamoto. Das Kurzprogramm der Japanerin wurde von der Jury mit 79,31 Punkten belohnt. Olympiasiegerin Alysa Liu (USA) lässt die WM aus.

Duo Vouillamoz/Bouvart in der Kür

Im Paarlauf belegte das Schweizer Duo Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart nach dem Kurzprogramm den 16. Zwischenrang. In Abwesenheit der japanischen Olympiasieger Riku Miura/Ryuichi Kihara führt bei Halbzeit wie schon in Mailand das deutsche Gespann Minerva Hase/Nikita Volodin, das nach einer fehlerhaften Kür bei Olympia noch auf den 3. Rang zurückgefallen war.