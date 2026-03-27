Gina Zehnder und Beda Leon Sieber können im WM-Rhythmustanz nicht über sich hinauswachsen. Glücklich sind sie dennoch.

Gina Zehnder und ihr Partner Beda Leon Sieber haben bei der Eiskunstlauf-WM in Prag im Eistanz den Sprung in den Final verpasst. Die 20-Jährige und der 21-Jährige mussten sich im Rhythmustanz mit Rang 28 von insgesamt 31 Paaren begnügen – nach Platz 32 bei der WM 2024 und Rang 30 bei der letztjährigen WM. Für den «Free Dance» am Samstagabend qualifizierten sich die Top 20.

Das Duo vom Eislaufklub Küsnacht zeigte ein fehlerloses, mit Blick auf die Scores aber eher einfaches Programm. Mit 59,34 Punkten blieben sie knapp unter ihrer Saison-Bestleistung und etwas mehr als 3 Zähler unter ihrer absoluten Bestmarke aus dem Jahr 2024 (62,71).

Zufrieden mit Punktzahl

«Klar könnten die Levels höher sein. Man bekommt auch nie jene Level, die man sich erhofft. Und bei einer WM ist die Bewertung noch etwas strenger. Aber wir sind zufrieden mit den Punkten», äusserte sich Zehnder nach dem Wettkampf.

Sieber pflichtete seiner Partnerin bei und sprach ebenfalls von einer gelungenen Performance. «Die Ambiance war mega cool. Die Fans haben super reagiert und gejubelt – ein tolles Erlebnis.»

Olympiasieger in Führung

Eine Klasse für sich war im Rhythmustanz das französische Duo Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron. Die Olympiasieger von Milano Cortina distanzierten die Konkurrenz um 6 und mehr Punkte und führen vor dem «Free Dance» am Freitag mit 92,74 Punkten deutlich.