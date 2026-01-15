Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart werden an der Eiskunstlauf-EM in Sheffield im Paarlauf starke 5.

Das Schweizer Duo stellt damit die beste Schweizer EM-Klassierung in dieser Disziplin ein.

Im Kurzprogramm der Männer bringt sich Lukas Britschgi mit Rang 6 in eine gute Ausgangslage für die Kür.

Schon im EM-Kurzprogramm am Mittwoch hatten Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart in Sheffield geglänzt. Das junge Duo – sie ist 21, er am Sonntag 24 geworden – klassierte sich als 6. inmitten der europäischen Spitze. Am Donnerstag wurde die Kür tatsächlich zur Kür. Zwar landete Vouillamoz beim Dreifach-Rittberger auf dem Boden, es sollte jedoch der einzige Patzer bleiben. Mit einem Total von 183,31 Punkten toppten die Walliserin und der gebürtige Franzose ihre persönliche Bestleistung um 3,5 Zähler.

Erstes Gold für Metelkina/Berulava

In der Endabrechnung überflügelten sie so noch die britische Paarung Anastasia Vaipan-Law/Luke Digby noch und landeten auf EM-Rang 5. Nach Platz 4 bei der letztjährigen Junioren-WM der nächste Höhepunkt des Duos, das erst die 2. gemeinsame Saison bestreitet. Sie stellten damit das Resultat der Zwillinge Karin und Christian Künzle aus den 70er-Jahren ein. Besser hat noch nie eine Schweizer Paarung bei einer EM abgeschnitten.

In einer anderen Liga liefen die 3 Podestpaare, die auch weltweit zur absoluten Spitze gehören. Anastaija Metelkina/Luka Berulava (GEO) setzten sich trotz eines Sturzes deutlich vor Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (GER) und Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (HUN) durch. Für die zweifachen Junioren-Weltmeister ist es die 3. EM-Medaille, die erste in Gold.